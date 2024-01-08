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زوجة حلمي بكر: مصطفى كامل لم يتواصل معنا وكلامه مش حقيقي

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حلمي بكر
الإثنين، 08-01-2024 08:38 ص نسمه عبد الوهاب
أكدت سماح القرشي، زوجة الفنان حلمي بكر، أن الحالة الصحية لزوجها تحسنت بعض الشيء ثم تدهورت مرة أخرى وعادت للتحسن مرة أخرى.
وأشارت إلى أنه في فترة نقاهة وفي رحلة خارج القاهرة ليعود للجمهور مرة أخرى.

وأضافت "القرشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الطبيب المعالج لزوجها طالبهم بعرض الفنان حلمي بكر على طبيب نفسي ولكن الطبيب المعالج أكد على أن يكون العلاج في المنزل من خلال التمارين وبدء تنفيذها وسيعود لحالته الطبيعية.


وتابعت: مصطفى كامل لم يتواصل مع زوجي الموسيقار حلمي بكر، ومفيش تواصل واللي قاله مش حقيقي"، مؤكدة أن نقيب الموسيقيين تحدث بأقاويل غير صحيحة وتم الرد عليه، متابعة: "يرفض أن يتم علاجه في مستشفى".

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