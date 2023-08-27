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زوجة بقميص النوم وصديقها وزوج ميت على السرير .. التحريات تكشف مفاجأة

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ارشيفية
الأحد، 27-08-2023 12:09 م


قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالاشتراك مع صديقها وآخر لسرقته إلى جلسة الغد للمرافعة.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمون قتلوا مسن في منطقة روض الفرج، بسبب خلافات وسرق المتهمين محتويات الشقة، حتى يخيل إلى رجال المباحث أنها جريمة قتل بدافع السرقة.

 

واعترفت المتهمة الأولى زوجة المجني عليه ، بوجود اتفاق بينها والمتهمين على تقديم مشروبات تحوي عقاقير مضادة للاكتئاب ومهدئة ومنومة للمجني عليه، ومساعدته على احتسائها وذلك من خلالها والمعدة والمجهزة من قبل المتهم الثاني والثالث.

بقميص النوم

وتابعت الزوجة،أن المتهم الثاني عقب وفاة المجني عليه، حضر إليها مقررًا لها أنها لابد وأن تغير ملابسها الحالية وارتداء بدلًا منها قميص نوم، وما أن وافقته طلب منها النوم بجوار المجني عليه المتوفى، وصورها بتلك الوضعية مقررا لها أنه حال حضور الإسعاف وأهلية المتوفى لابد وأن تقرر لهم أن المتوفى تناول عقار الفياجرا حال ممارسته العلاقة معها وعلى إثر ذلك توفي.

 

وأضافت، أنها ادعت أن  المجني عليه توفي في أثناء جماعها عقب تناوله عقار الفياجرا وأن السند في ذلك الصور الفوتوغرافية المصورة بمعرفة المتهم الثاني، وأن تقرر أن المجني عليه كان يعتاد على تناول المهدئات والمنومات.

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