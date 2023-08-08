"فلاشة عليها الفضائح".. زوجة تفضح زوجها: بيمارس الجنس مع بنت الجيران في سريري

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شهدت منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة استغاثة سيدة من تعدي زوجها عليها بالضرب هي وصغارها، وذلك بعد أن جردها من ملابسها أمام المواطنين بالشارع ولم يكتف بذلك، إلا أنه كان يطلب من زوجته ترك المنزل لزيارة أهلها ليجلب بنت الجيران لممارسة الجنس.







قالت سالي إنها تزوجت منذ 9 أعوام، موضحة أن زوجها كان دائم الاعتداء عليها بالضرب بصفة دائمة منذ أن تزوجها، قائلة: اتجوزته من 9 سنين وطول الـ 9 سنين بيضربني وبيهني أنا وأولاده الـ 3.

وأشارت سالي إلى أنها ذات يوم كانت ترتب غرفة نومها بالمنزل فعثرت فيها على كارت تخزين "كارت ميموري" وفتحته للاطلاع على المعلومات داخله، مشيرة إلى أنها وجدت عليه مكالمات وتسجيلات صوتية عديدة تجمع بين زوجها وإحدى السيدات التى تسكن جوارهم، ويذكرون فيها بعض التفاصيل عن علاقتهم غير الشرعية، قائلة: بيخوني مع جارتي ومعايا تسجيلات صوتية ليهم وهما بيعترفوا بكل اللي بينهم.

وأكدت سالي أنها عندما واجهت زوجها بخيانته لها تعدى عليها بالضرب المُبرح والصفع وتسبب في إصابتها بجرح نافذ بالرأس، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، لافتة إلى أنها عندما حاولت الفرار منه أقدم على تمزيق ملابسها التى كانت ترتديها، قائلة: ضربني وعورني في وشي خدت 5 غرز ولما جيت أهرب منه قطعلي هدومي والجيران أنقذوني منه وخدوني عندهم.

وأضافت سالي أن زوجها أقدم على طردها من منزل والدها واستولى على شقة الزوجية التي ورثتها عن والدها، قائلة: خد شقتي اللي في بيت أبويا ورماني أنا وعياله في الشارع.