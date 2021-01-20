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رويترز تكشف ما قدمته قطر لمصر من أجل المصالحة

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الرئيس السيسي وأمير قطر
 
الأربعاء، 20-01-2021 09:03 م

كشفت وكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، أن قطر قدمت تعهدًا إلى مصر بعدم تدخل قناة “الجزيرة” القطرية في الشؤون الداخلية المصرية عبر التغطيات الإخبارية التي تقدمها.
ونقلت الوكالة عن مصدرين من المخابرات المصرية، أن مسؤولًا من وزارة الخارجية القطرية تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات، يوم السبت الماضي، بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية.
وأضاف المصدران: أنه “قطر تعهدت بتغيير في توجه قناة تلفزيون (الجزيرة) القطرية ووسائل إعلام حكومية أخرى تجاه القاهرة”، لافتًا إلى “اتفاقهم على تعاون اقتصادي وسلسلة اجتماعات حول عدد من القضايا المعلقة مثل ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين”.
وختم المصدران: أن “المسؤولين اتفقوا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على أن تكون تحت الاختبار، وأبدى المسؤول القطري رغبة بلاده في تطبيع العلاقات بين الدول الخمس كلها”.
وكانت وزارة الخارجية قد صرحت في بيان سابق اليوم الأربعاء، أن مصر وقطر اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وذلك بعد المصالحة في قمة العلا.
 

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