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رفض نقله للمستشفى وفضل الموت في منزل ابنه..تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ أحمد عدوية

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الإثنين، 30-12-2024 10:16 ص

 

توفي نجم الأغنية الشعبية، الفنان أحمد عدوية عن عمر ناهز  79 عاما بعد نجاحات كبيرة.

 

 اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عدوية

اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عدوية قد شهدت مروره بوعكة صحية حيث تطلب نقله المستشفى ولكنه فضل البقاء في المنزل، ليتوفى بعدها في منزل ابنه محمد الذي كان يرعاه في أيامه الأخيرة ".

وفاة أحمد عدوية

ونعى محمد عدوية والده بكلمات مؤثرة حيث كتب "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب...حنون القلب ،جابر الخواطر ".

وكانت آخر أغاني نجم الأغنية الشعبية احمد عدوية أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان .

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

 

دوية.. ناجح غنائيًا وسينمائيًا

 

نجاح الفنان أحمد عدوية لم يقتصر على الغناء الشعبي فقط، حيث إن نجاحه هذا جعل صناع السينما يستغلونه في الأفلام، فقد شارك في العديد من الأفلام يصل عددها إلى سبعة وعشرين فيلما سواء بالتمثيل أو الغناء.

 

رحيل زوجة أحمد عدوية

ورحلت عن عالمنا، فى شهر مايو الماضي ، ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب القدير أحمد عدوية، ووالدة الفنان محمد عدوية، وفق ما نشره الشاعر صلاح عطية عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وغاب الفنان أحمد عدوية عن حضور العزاء بسبب ظروف صحية ، ودخل الفنان محمد عدوية، في حالة انهيار شديدة، في أثناء دفن جثمان والدته في مثواها الأخير، بعد أن شيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة المغرب

 

 

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