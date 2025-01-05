الأحد 05 يناير 2025
توقيت مصر 02:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر

حكم توزيع الأب ماله في حياته على أولاده الذكور والإناث بالتساوي.. أمين الفتوى يوضح

نقيب المأذونين يكشف مصير عقود الزواج المحررة على يد مأذون مزيف

إيناس مكي: أحمد مكي هو ضهري وسندي ... مش مجبر يشغلني

مصدر بالأهلي يرد على موقف تجديد عقد أكرم توفيق

لماذا يمول العرجاني حزب "الجبهة الوطنية"؟.. الجزار يرد

رغم إصابتها بالشلل.. فيديو مخل لمشرف دار مسنين مع سيدة يثير ضجة

"عرض عليه 5.5 مليون دولار من قبل".. نادي سعودي يراقب أحمد السيد زيزو

محمد رمضان يشوق جمهوره: هتشوفوني في رمضان 2025

«ليه ميقعدش دكة؟» نجم الأهلي السابق ينتقد كولر بسبب إمام عاشور (فيديو)

رغم إصابتها بالشلل.. فيديو مخل لمشرف دار مسنين مع سيدة يثير ضجة

تت
ا
الأحد، 05-01-2025 12:30 ص

 

 

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة غضب عارم عقب تداول فيديو لتحرش مشرف بدار مسنين بامرأة من نزيلات الدار تعاني من شلل رباعي ما عدا يد واحدة.

تحرش صادم

 

الواقعة شهدتها دار للعجزة بمنطقة مصر الجديدة، وأحدث ضجة عقب تداول فيديو من كاميرا مراقبة لمشرف يقف أمام السيدة المسنة وهي نائمة على سريرها  ويجبرها على طلب أشياء مخلة تفعلها بيدها الوحيدة التي تتحرك.

وعلى الفور قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

كما قررت إخلاء وغلق الدار ونقل المسنين إلى دار أخرى مرخصة.

ووفق مصادر فإن المشرف كان يجبر المرأة التي كانت تعاني أيضًا من تقرحات فراش على فعل ذلك مقابل رعايتها في الدار.

تعود بداية الواقعة عندما قامت سيدة تُدعي "م.ر" باتهام عامل بالاعتداء عليها بدور رعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة.

وأضافت السيدة أن هذه المرة لم تكن الأولي التي يتم الاعتداء عليها من قبل عامل بالدار، وأن جميع العمال دائما ما يعتدون عليها مستغلين إصابتها بشلل رباعي.

وتابعت السيدة أنها كثيرًا ما قامت بإبلاغ المسؤولين بالدار بشأن تعدي العمال عليها، ولكنهم هددوها بالطرد.

إقرأ ايضا

Screenshot 2025-01-05 020134

نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر

Screenshot 2025-01-05 015826

حكم توزيع الأب ماله في حياته على أولاده الذكور والإناث بالتساوي.. أمين الفتوى يوضح

Screenshot 2025-01-05 015207

نقيب المأذونين يكشف مصير عقود الزواج المحررة على يد مأذون مزيف

أخبار متعلقة

كظ

"تحسس جسدها".. القصة الكاملة للتحرش بفتاة داخل محل كوافير شهير