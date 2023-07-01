الأحد 02 يوليه 2023
توقيت مصر 05:58 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو صادم.. سعودي يدهس عامل بنزينة عمدًا ويطعن آخر بسكين

أبوه وجده ماتوا بنفس الطريقة.. وفاة مصري أثناء أداء مناسك الحج

زجاجة المياه بـ 200 جنيه.. فنانة شهيرة تفضح ما يحدث في الساحل: في قلة أدب

القبض على المتهمين في واقعة "جزار المونوريل"

بعد أنباء حول "تعويم جديد للجنيه اليوم".. خبير يكشف توقعات سعر الدولار

صديقة كريم بنزيما تعلن اعتناق الإسلام والانتقال للعيش معه في السعودية

رسميًا.. طلاق غادة عبدالرازق من زوجها الـ 12

اشتباك لفظي بين أحمد شوبير وخالد الغندور بسبب إمام عاشور

فيديوهات مخلة تهز "السيدة زينب".. مدرب وطالب يمارسان الرذيلة مع فتاة

العلاقات الأمريكية الصينية: لا يوجد تغيير حقيقي

رسميًا.. طلاق غادة عبدالرازق من زوجها الـ 12

414106_0
غادة وزوجها
السبت، 01-07-2023 11:25 م

 

 

أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق الانفصال رسميا عن زوجها هيثم زنيتا بعد زواج دام أكثر من عامين، حيث يعد الزوج رقم 12 في حياة الفنانة.

 

وقرر الثنائي الانفصال رغم  ظهورهما منذ فترة قريبة في احدى الرحلات خارج مصر.

 

وأكدت غادة عبدالرازق في وقت سابق، أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل، حيث تم الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ولكنها عادا بعدها بأيام .

 

وتزوج هيثم زنيتا من غادة قبل عامين وبالتحديد عام 2020، حيث أعلنا خبر الارتباط أثناء تصويرها مسلسل "سلطانة المعز".

 

من هو هيثم زنيتا؟

يعد هيثم زنيتا مدير تصوير مشهور، شارك في أعمال درامية كثيرة، بالإضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب المطربة أصالة نصري الذي حمل عنوان "شامخ".

 

بدأت قصة تعارف هيثم وغادة على بعضهما في كواليس مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، وشاركها بالتصوير في عدد من الأعمال الأخرى، التي لعبت بطولتها غادة ومنها: مسلسل سلطانة المعز، ومسلسل لحم الغزال، وفيلم ليلة البيبي دول.

 

وشاركها العمل كمدير تصوير في عدد من الأعمال الدرامية الأخيرة، منها مسلسل "سلطانة العز" الذي عُرض في دراما رمضان 2020، حيث تزوجا خلال كواليس تصوير هذا المسلسل.

إقرأ ايضا

2142094_0

أبوه وجده ماتوا بنفس الطريقة.. وفاة مصري أثناء أداء مناسك الحج

2023_7_1_21_47_12_499

زجاجة المياه بـ 200 جنيه.. فنانة شهيرة تفضح ما يحدث في الساحل: في قلة أدب

2023_7_1_18_10_0_554

القبض على المتهمين في واقعة "جزار المونوريل"