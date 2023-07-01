رسميًا.. طلاق غادة عبدالرازق من زوجها الـ 12





أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق الانفصال رسميا عن زوجها هيثم زنيتا بعد زواج دام أكثر من عامين، حيث يعد الزوج رقم 12 في حياة الفنانة.

وقرر الثنائي الانفصال رغم ظهورهما منذ فترة قريبة في احدى الرحلات خارج مصر.

وأكدت غادة عبدالرازق في وقت سابق، أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل، حيث تم الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ولكنها عادا بعدها بأيام .

وتزوج هيثم زنيتا من غادة قبل عامين وبالتحديد عام 2020، حيث أعلنا خبر الارتباط أثناء تصويرها مسلسل "سلطانة المعز".

من هو هيثم زنيتا؟

يعد هيثم زنيتا مدير تصوير مشهور، شارك في أعمال درامية كثيرة، بالإضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب المطربة أصالة نصري الذي حمل عنوان "شامخ".

بدأت قصة تعارف هيثم وغادة على بعضهما في كواليس مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، وشاركها بالتصوير في عدد من الأعمال الأخرى، التي لعبت بطولتها غادة ومنها: مسلسل سلطانة المعز، ومسلسل لحم الغزال، وفيلم ليلة البيبي دول.

وشاركها العمل كمدير تصوير في عدد من الأعمال الدرامية الأخيرة، منها مسلسل "سلطانة العز" الذي عُرض في دراما رمضان 2020، حيث تزوجا خلال كواليس تصوير هذا المسلسل.