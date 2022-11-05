رد فعل صادم من شاكيرا بعد إعلان بيكيه اعتزاله كرة القدم ومغادرة برشلونة

السبت، 05-11-2022
09:35 ص
نسمه عبد الوهاب
أعلن الإسباني جيرارد بيكيه
، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة
الإسباني، اعتزال
ه كرة القدم بشكل نهائي.
بيكيه
كان واحدًا من أفضل نجوم برشلونة
في السنوات الماضية، ولا يستحق أن يجلس لموسم ونصف على دكة الاحتياط بعقد وراتب هزيل.
رحيل بيكيه
بالتراضي في يناير والبحث عن فريق آخر، سيكون الحل المثالي للمدافع الإسباني بعد نهاية كأس العالم 2022 بقطر، ما يعني أن المباراة الأخيرة للإسباني بقميص برشلونة
ستكون قريبًا.
ونشر اللاعب الإسباني، فيديو عبر حسابه الشخصي، بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يعلن من خلالها اعتزال
ه كرة القدم.
وقال اللاعب الدولي الإسباني السابق: “قلت دائماً أنه لن يكون هناك نادي بعد برشلونة
، أعلن اعتزال
ي كرة القدم بشكل رسمي”
وأكد بيكيه
أن مباراة ألميريا، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني، هي الأخيرة له في عالم الساحرة المستديرة.
ووفقا لتقارير إسبانية، فأن شاكيرا
رفضت التعليق على اعتزال بيكيه
، وأكدت أنه أمر خاص به.