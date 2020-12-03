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رانيا يوسف تكشف سر عدم حضورها مهرجان القاهرة: «انتظروني أنا مش جاي»

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رانيا يوسف
 
الخميس، 03-12-2020 11:55 ص المصريون
تساءل رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر تغيب الفنانة رانيا يوسف، عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، وذلك لأول مرة منذ سنوات عديدة بسبب وجودها حالياً خارج مصر.
 وعبّرت يوسف عن رغبتها الشديدة في الحضور من خلال نشر صورة لها من مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الذي أثار الجدل بسبب اختيارها لفستان مكشوف.
وأعادت رانيا يوسف تغريدة "كوميكس"لأحد النشطاء ساخرًا من عدم ظهور فستان رانيا يوسف بالقول :" انتظروني أنا مش جاي".
كما نشت تدوينة تهنيء فيها الفنانة منى زكي على تكريمها بالمهرجان، وكتبت :" مبروك يا مني علي التكريم، فرحتينا وبكتينا بكل كلمه قولتيها وانتي بتستلمي تكريمك وكان كل ممثله مصريه اتكرمت".
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تغيب فيها رانيا يوسف عن حضور مهرجان القاهرة السينمائي، ومن المتوقع أن تشارك في فعاليات المهرجان في أيام أخرى بعد عودتها من السفر.
وأقيم حفل افتتاح المهرجان يوم أمس الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وعلى غير عادة المهرجان بإقامة حفل الافتتاح فى المسرح الكبير بدار الأوبرا، أقيم حفل الافتتاح في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا.


 

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