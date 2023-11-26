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الكشف عن حقيقة تعويم الجنيه بعد انتخابات الرئاسة

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البنك المركزي المصري
الأحد، 26-11-2023 12:18 م


أكد الإعلامي خيري رمضان، تواصله مع مصدر مسئول اليوم وأكد له أنه لن يكون هناك خفض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار لا قبل ولا بعد الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أنه له يكون هناك خفض للجنيه وهذا بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأشار "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن توفير الدولار سيكون هناك أكثر من مشروع بجانب تقليل الاستيراد من الخارج والذي يزيد من الدخل الدولاري لمصر، موضحًا أنه خلال الفترة القصيرة القادمة سيدخل مصر ما يقارب الـ13.5 مليار دولار.

 

وأوضح خيري رمضان أنه بعدد من مثل هذه السياسات يتم تغطية السوق من الدولار، متابعا: أننا لا نحتاج في مصر خفض آخر للجنيه أمام الدولار والدولار هو ما سينخفض، موضحًا أن المصدر أكد له بأنه لن يحدث شئ مخالف لهذا السيناريو وهذا قرار الحكومة المصرية وهي بشرة خير.

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