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رحيل رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق

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الثلاثاء، 23-07-2024 01:03 م

 

غيب الموت صباح أمس الاثنين اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق.

وكان التهامي تخرج في الكلية الحربية المصرية في ديسمبر 1967 وتولى جميع الوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية في سلاح المشاة كما شغل منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

وعين التهامي مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع كما أصدر الرئيس السابق محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 21 مارس 2004.

ثم أقاله الرئيس المعزول محمد مرسي من منصبه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية في 2 سبتمبر 2012 في حين كلفه الرئيس السابق عدلي منصور برئاسة المخابرات العامة المصرية خلفا للواء محمد رأفت شحاتة في 5 يوليو 2013.

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