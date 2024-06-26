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"فيسبوك" يعلن وفاة مشهورة مصرية والأخيرة تطلب 5 ملايين دولار تعويضاً

ساندرا
ا
الأربعاء، 26-06-2024 10:02 ص

 

 

طالبت مقدمة المحتوى المصرية ساندرا فارس بتعويض قدره 5 ملايين دولار بعد وضع "الفيسبوك" شارة "متوفاة" على حساباتها بالمنصة وهي لا تزال على قيد الحياة.

وضع شارة الوفاة

وبحسب العربية، قالت فارس، إنها تعرضت لأذى نفسي بالغ حيث كانت على متن الطائرة المتجهة إلى إيطاليا وكانت الطائرة قد بدأت في الإقلاع حين اكتشفت وضع شارة الوفاة على حسابها على فيسبوك، ما أصابها بالصدمة والذهول وعدم الفهم في البداية، فيما ظلت طوال مدة الرحلة "4 ساعات" في صراع نفسي بسبب هذا الموقف وفي حالة مستمرة من البكاء، حتى استطاعت التواصل مع أهلها لتطمينهم عليها، وقالت ساندرا "والدتي كانت هتموت من الخوف".

كما أكدت ساندرا على تلقي طليقها لاتصالات لتقديم التعزية في وفاةها له ولابنتها التي تصادف سفرها بصحبته وقتها.

 

5 ملايين دولار

وحول تفاصيل القضية، قالت ساندرا إن محاميها أكد لها على وجود فرصة كبيرة لكسب هذه القضية وطلب تعويض مادي كبير، حيث يطالب المحامي في القضية بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي كتعويض نظير الضرر النفسي الواقع على موكلته.

وأكدت ساندرا على أنها قد تسافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال إجراءات التقاضي إذا تطلب الأمر للحصول على حقها من فيسبوك قائلة "دول دفنوني بالحياة حرفيا ولازم آخذ حقي منهم".

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