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رانيا يوسف تثـ.ـير الجدل ببدلة رقص في رمضان

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الثلاثاء، 25-02-2025 11:36 ص

 

أثار ظهور الفنانة رانيا يوسف ببدلة رقص في البرومو الدعائي لمسلسل "جريمة منتصف الليل"، جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن العمل الفني يعرض في شهر رمضان المبارك.

 

طرحت رانيا يوسف برومو مسلسل "جريمة منتصف الليل"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت وهي ترتدي بدلة رقص وترقص داخل ملهى ليلي.

 

أثار هذا البرومو ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المتابعين، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "هذه الأعمال مشروط عليها تنعرض في رمضان"، "كله هيرقص في رمضان"، "أيوة بقى اللي هتفرطنا"، "بالطريقة دي صيامنا هيروح في رمضان".

 

وجاءت بعض التعليقات، الأخرى: "هل رمضان ما يوصل إلا إذا رانيا يوسف ومي عمر راقصات"، "في رمضان.. في رمضان"، "في رمضان يا حلاوة".

 

مسلسل "جريمة منتصف الليل، من بطولة رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، الفنان القدير صلاح عبدالله، محمد عز، حسني شتا، ملك قورة، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد مهران، عفاف شعيب، أحمد جمال سعيد، محمد سليمان، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

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