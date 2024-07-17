



ارتفعت معدلات البحث عن شروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين 2024، من قبل قطاع كبير من المواطنين، في ظل البحث الدائم للاستفادة من عروض وزارة الإسكان، التي تطرحها بشكل مستمر.

مفاجأة وزارة الإسكان للمواطنين

أعلنت وزارة الإسكان، عن موعد طرح شقق سكن لكل المصريين، التي يمكن التقديم لها بمقدم 40 ألف جنيه، في ظل الاستمرار في المتابعة الميدانية لعمليات البناء والتشييد للوحدات السكنية.

سكن لكل المصريين

وشدّدت الوزارة، على كل الراغبين في حجز شقق سكن لكل المصريين 2024، ضرورة متابعة تفاصيل الحجز وكراسة الشروط، والأسعار والمساحات وشروط الحجز، وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة للحجز من خلال موقع وزارة الإسكان أو صندوق الإسكان الاجتماعي.

شروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين

حدّدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشقق سكن لكل المصريين 2024، التي جاءت على النحو التالي:

عمارات سكن لكل المصريين

-ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

-ألا يتجاوز عمر المتقدم للوحدة السكنية عن 51 عامًا.

-عدم تجاوز سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا كحد أقصى.

-ألا يكون المتقدم لحجز الوحدة قد استفاد في وقت سابق من طرح تابع لـ شقق الإسكان الاجتماعي.

-تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

-يجب تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق سكن لكل المصريين

اشترطت الوزارة استيفاء معظم الأوراق المطلوبة حتي يمكن التقديم على هذه الشقق وهي:

-صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

-قسيمة الزواج، بجانب تقديم شهادة ميلاد الأولاد.

-تقديم مفردات راتب الزوجة، وفي حالة عدم العمل تقديم ما يفيد ذلك.

-مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المحدد في المستند هو صافي الدخل الشهري.

-إيصال سداد مقدم الحجز، إضافة إلى تقديم مصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

رابط التقديم على شقق سكن لكل المصريين

يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على شقق سكن لكل المصريين 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط