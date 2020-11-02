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وزيرة الصحة : الإصابات بفيروس كورونا قد تزيد في الشتاء لهذا السبب

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
 
الإثنين، 02-11-2020 12:57 ص المصريون ـ متابعات
قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا لاحظنا زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا في الفترة الماضية ولكنها ليست كبيرة بل متوقعة، مضيقة "قمنا بعمل احتياطاتنا، ونعلم أين ستكون الزيادة في إصابة فيروس كورونا، وفئات المجتمع الأكثر عرضة للإصابة".
وأضافت "وزيرة الصحة "،خلال مداخلة هاتفية  مع الاعلامي  عمرو اديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، أن فصل الشتاء يجعل تهوية الأماكن أمرًا صعبًا بسبب برودة الجو، وهو ما قد يتسبب في زيادة الإصابات بفيروس كورونا.
وأشارت "زايد " إلى  أن جلوس الناس في الأماكن المغلقة لوقت طويل يساعد على الإصابة بالفيروس خاصة الأماكن التي تشهد ازدحاما، لافتة إلى أن محافظات "القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة" تعاني معدل إصابات مرتفعة، مؤكدة أن البحيرة من أكثر خمس محافظات ترتفع بها الإصابات.

 

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