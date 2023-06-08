ذروتها بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ما سيحدث اليوم





يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم في مصر ، والتي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية التي تضرب البلاد وتكون ذروتها اليوم الخميس.

حالة الطقس على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء.

السحب الرعدية

وتكون القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد تحت تأثير السحب الرعدية، بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

المنخفض الخماسيني

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض الخماسيني يتقدم تدريجيًا نحو الداخل، اليوم الخميس، موضحة أنه يؤثر على معظم المناطق برياح جنوبية غربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة.

وأضافت خلال مداخلة تليفزيونية ، أن الأتربة والرمال المثارة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، على الطرق خاصة الصحراوية والسريعة.

عاصفة عنيفة

وفي نفس السياق حذرت من إثارة الأتربة بشكل عنيف على الطرق المكشوفة والمناطق الصحراوية، مناشدة المواطنين الحذر خلال القيادة على الطرق، وتأجيل السفر لحين تحسن الأوضاع.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها ،بتجنب الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

البرق والرعد

وذكرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية الأكثر تأثرًا اليوم بالأمطار، التي تتراوح شدتها ما بين متوسطة إلى خفيفة، وتصل خفيفة إلى محافظات القاهرة وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، موضحة أن ارتفاع الحرارة ووجود سحب ركامية، يجعل الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد في بعض المناطق.

ولفتت إلى ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ غدًا؛ لتسجل العظمى على القاهرة 38 درجة، بينما تصل على محافظات جنوب البلاد إلى 45 درجة، مؤكدة التحسن التام في الأحوال الجوية اعتبارًا من السبت المقبل.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 38 29

العاصمة الادارية 38 29

6 اكتوبر 39 28

بنهــــا 38 29

دمنهور 37 29

وادى النطرون 39 28

كفر الشيخ 37 28

المنصورة 38 29

الزقازيق 39 30

شبين الكوم 38 29

طنطا 37 26

دمياط 28 21

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 24

العريش 30 25

رفح 30 24

رأس سدر 39 20

نخل 38 14

كاترين 28 16

الطور 37 24

طابا 36 27

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 34 23

العلمين الجديدة 33 22

مطروح 25 17

السلوم 25 19

سيوة 39 20

رأس غارب 40 29

الغردقة 38 27

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 27

شلاتين 38 28

حلايب 34 28

أبو رماد 37 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 38 28

بني سويف 39 29

المنيا 40 28

أسيوط 41 29

سوهاج 42 28

قنا 44 29

الأقصر 46 30

أسوان 45 31

الوادى الجديد 45 30

أبوسمبل 45 31