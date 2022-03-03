دولة عربية تحتفي بغزو «بوتين» لأوكرانيا بتعليق صوره في شوارعها

الخميس، 03-03-2022
09:47 ص
احتفى مواطني العراق
بصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، في شوارع العاصمة
بغداد، وذلك بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، الخميس الماضي.
ونشرت السفارة الروسية في العراق
على صفحتها الرسمية بموقع التواصل
الاجتماعي، تويتر، صورة الرئيس الروسي والتي كتب عليها: "نحن ندعم
روسيا" مع وسم حمل اسم "أصدقاء الرئيس".
وعلقت السفارة الروسية على الصورة في تغريدتها مكتفية بالقول: "في
شوارع بغداد"، قبل أن تعيد وزارة الخارجية الروسية نشر الصورة عبر حسابها
باللغة العربية على تويتر مضيفة بتعليق وسمين هما: "الحق مع روسيا"،
و"نحن مع روسيا".
وكان العراق
قد امتنع عن التصويت خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة،
الأربعاء، على قرار "يدين بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا"،
ويطالب روسيا بـ"الكف فورا عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي
تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو"، بحسب بيان نشر على موقع
الأمم المتحدة.