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داعية إسلامي يرد على إعلان غادة عبدالرازق عدم صيامها وقت التصوير

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غادة عبدالرازق
Native
Teads
الثلاثاء، 04-04-2023 11:41 ص

 

 

بعدما قالت الفنانة غادة عبدالرازق في تصريحات تليفزيونية، إنها لا تقدر على الصيام في حال كانت مرتبطة بتصوير عمل فني لها.

وأضافت": ولما بيبقى عندي تصوير وبصور من بدري بصراحة مبصومش، أنا باخد أدوية ومناعتي ضعيفة وممكن أشتغل من 7 الصبح لحد 3 الصبح".

رداً على ذلك قال الدكتور محمد علي ، الداعية الإسلامي، تصوير الأفلام والمسلسلات ليس عذرا يبيح الفطر.

 

وقال الداعية الإسلامي، أن الله- تعالى- ذكر عذرين فقط في آيات الصيام يبيحا الفطر، فقال جل وعلا: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فهذان العذران وهم : السفر والمرض، وتحت هذين العذرين تفاصيل تتصل بصفة المرض المبيح للفطر والسفر المبيح للفطر.

 

وأشار علي، إلي الآيات التي لها معنىً ثالث يبيح الفطر وهو : عدم القدرة في قول الله جل وعلا:" وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"، وهم الذين لا يطيقون الصيام لهرم أو كبر أو نحو ذلك من الأسباب، فهؤلاء يباح لهم الفطر، وهذه الأعذار الثلاثة هي محل اتفاق.

 

وأوضح الداعية – حسب مصراوي-: هناك عذر رابع يحرم معه الصوم، وهو الحيض فإنه مما تمنع فيه المرأة من الصيام.

 

وعرض علي سؤال على نفسه وقال هل المسلسلات والأفلام مما ذكرهم الله في الأعذار، مجيبا على نفسه وقال لا، خاصة أن المسلسلات والأفلام يقدمون حلقات تحتوي على مشاهد سب وشتم وعري، والشيء الهادف منها قليل.

وقال الداعية لو كان عملا شاقا لا يستطيع معه الإنسان الصيام كرجل المطافئ مثلا، أو رجل شرطة المرور الذين يُفنون أوقاتهم في خدمة الناس والوطن في عز الحر ولا يستطيعون الصيام، فهؤلاء معذورون وعدة من أيام أخر.

أما ما يقدم من تفاهات في المسلسلات فليس عذرا أبدا.

 

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