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قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي

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قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي

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الإثنين، 22-04-2024 12:19 م


بدأ العد التنازلي لاعتماد التوقيت الصيفي وتغيير الساعة ليكون ذلك الموعد الرسمي لانتهاء التوقيت الشتوي المطبق في مصر من أكتوبر للعام الماضي، وازدادت عمليات بحث المواطن حول موعد بدء التوقيت الصيفي وما هي آلية تطبيق التوقيت الصيفي، وخلال السطور التالية نرصد الموعد الرسمي وفقا لما أقره مجلس الوزراء.
موعد عودة التوقيت الصيفي 2024
تعمل آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيان مجلس الوزراء، وجاء قرار عودة التوقيت الصيفي في مصر، بعدما كان ملغيا لمدة 7 سنوات، وتم إقرار تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام 2023.

آلية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين الموافق 17 أبريل 2023، على قانون يحمل رقم 24 لسنة 2023، بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي نص على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ووفقا للقانون الذي أقرته الدولة، فيتم تطبيق هذا النظام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، ووفقا لأجندة العام فيوافق آخر جمعة من شهر أبريل يوم 26، وهو الموعد الرسمي لبدء التوقيت الصيفي في مصر.

كم يومًا متبقيًا على بدء التوقيت الصيفي؟
وانتشر أيضا تساؤل حول عدد الأيام المتبقية لعودة التوقيت الصيفي 2024 وموعد إلغاء التوقيت الشتوي، وبحسب عدد الأيام نجد أنه متبق 5 أيام على إلغاء التوقيت الشتوي وتغيير الساعة في مصر وتطبيق التوقيت الصيفي 2024، وفقًا لقرار مجلس الوزراء والمصدق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مكاسب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر
وأوضح مجلس الوزراء أن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي له العديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

انتهاء الشتاء 2024
ووفقًا لحساب الشهور ينتهي فصل الشتاء رسميًا في مصر، يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، بعدها يبدأ فصل الربيع لمدة 3 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.

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