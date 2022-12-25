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«خيانة وعلقة ساخنة».. كشف غموض وفاة سيدة على سريرها

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ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 25-12-2022 12:39 م

 

كشفت أجهزة الأمن في القليوبية غموض مصرع ربة منزل لفظت أنفاسها على يد زوجها بقرية طنان إثر علقة ساخنة.

 

فر المتهم هاربا، وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم.

 

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب من الأهالي بناحية طنان مركز قليوب بقيام المدعو "م ش ف" 45 عامًا، كهربائي، ومقيم طنان بالتعدي على زوجته المدعوة "ي ع" 35 عامًا ربة منزل بالضرب ما أدى إلى وفاتها.

 

بالانتقال والفحص ومناظرة الجثمان تبين وجود جثة المتوفاة المشار إليها مسجاة على ظهرها أعلى سرير بغرفة النوم ووجود آثار تعذيب عبارة عن كدمات بجميع أنحاء الجسم بسبب اتهامه لها بسوء سلوكها والخيانة الزوجية.

 

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