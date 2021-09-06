سفير فرنسا في الرياض يفاجيء كاتب سعودي شهير بـ«بلوك» على تويتر

الإثنين، 06-09-2021
10:05 ص
تفاجأ الكاتب والمحلل السياسي السعودي أحمد الفراج
، بحظر
ه من قبل سفير
فرنسا في الرياض
لودوفيك بوي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد
عدة تغريدات ينتقد فيها فرنسا.
وقال “الفراج” في تغريدة على موقع “تويتر”: “بلغ الحرص الغربي على
الديمقراطية والحريّات أن سعادة سفير فرنسا
في الرياض حظر
حسابي بسبب نقدي الناعم
ببضع تغريدات لفرنسا”.
وأضاف: “لا زلت أحسن الظن وأقول إن من حظر
حسابي ربما يكون الأخ العربي
اليساري الذي يدير حساب سعادة السفير.. الخلاصة: من يُحاضر علنيا عن الحريّات لا
يتحمل رأي آخر”.