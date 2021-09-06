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سفير فرنسا في الرياض يفاجيء كاتب سعودي شهير بـ«بلوك» على تويتر

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أحمد الفراج
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الإثنين، 06-09-2021 10:05 ص

تفاجأ الكاتب والمحلل السياسي السعودي أحمد الفراج، بحظره من قبل سفير فرنسا في الرياض لودوفيك بوي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد عدة تغريدات ينتقد فيها فرنسا.
وقال “الفراج” في تغريدة على موقع “تويتر”: “بلغ الحرص الغربي على الديمقراطية والحريّات أن سعادة سفير فرنسا في الرياض حظر حسابي بسبب نقدي الناعم ببضع تغريدات لفرنسا”.
وأضاف: “لا زلت أحسن الظن وأقول إن من حظر حسابي ربما يكون الأخ العربي اليساري الذي يدير حساب سعادة السفير.. الخلاصة: من يُحاضر علنيا عن الحريّات لا يتحمل رأي آخر”.
 

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