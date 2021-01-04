خليل: هذا الفنان المتوفي جاءني في المنام وطلب مني هذا الأمر

كشف الفنان السوري مكسيم خليل عن ظهور المخرج السوري الراحل حاتم علي في أحد أحلامه وأنه واساه طالبا منه عدم الحزن.



وقال في تدوينة عبر انستجرام: شفتك اليوم بالمنام ..مابعرف كنت عمتودعني ..او عمتستقبلني ..عانقتني بدفى الدنية ..كنت عمتواسيني ..مابعرف عمتواسيني فيك او عمتواسيني فينا..بس كنت مرتاح حاتم ... وشك مرتاح كتير.. بعمري ماشفته مرتاح لهلدرجة..وابتسامة رضى فيها رضى الكون..(شكراً حاتم..الله معك حاتم) (ياحاتم وين رايح تروح ياحاتم فتحت الجروح) .. هيك استقبلوك اهلك الطيبين..على كفوف الراحة حملوك اخواتك وولادك يلي ياما حملتهم..وحملت قصصهن وبيوتهم.



وأضاف: هيك وصّلوك اهل الوفا بلا خوف لبيتك الأبدي بأرض الشام..ارض وطنك..

شفت الحب؟؟ شفت الدفى؟؟يلي متلك هنن بيكسبوا الرهان الأبدي بهي الحياة.. يلي بلامس هموم الناس ..يلي بيحترم ذكائهم..يلي بينتصرلهم ..رح ينتصروله..

لهيك كنت مبارح ابوهم واخوهم و ابنهم و استاذهم وشهيدهم وأميرهم ..

كل واحد شاف خساراته فيك وشاف احلامه فيك..مشّونا كلنا معك بكل لحظة..فتلنا الشام معك..حلوين اهلنا ..طيبين اهلنا ...مكسورين اهلنا..

بس كبار اهلنا .. بقدّروا الذهب العتيق..وبيعرفوا المغشوش..وكلمتهم بقولوها ..

بهيك لحظات..هي الناس هي يلي بتكتب التاريخ الحقيقي..وهي يلي بتصنع الخوف والقلق الحقيقي ..لكل شي مو حقيقي..وبتهزه اكتر.. ليك نام وانت متطمن ياحبيبي و..(شكراً حاتم)