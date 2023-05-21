خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. الإفتاء ترد





خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. سؤال من سيدة تلقاه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رد عليه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أشار شلبي إلى أن الخلع هو طلاق بائن لا يجوز الرجوع عنه إلا بشروط ومواصفات خاصة، وبمجرد تمام الخلع فقد انتهت الرابطة بين الزوج وزوجته.

وأكد أمين الفتوى، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن حضور الزوج بعد الخلع إلى المنزل حال تواجد مطلقته فيه، لا بد أن يكون في وجود محرم، وأن يستأذن قبلها.

وشدد «شلبي» على أنه على السيدة المطلقة ألا تأذن له بدخول البيت في غير الوقت المناسب لها، مستشهدا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ».