خطوبة فنانة شهيرة لزوج صديقتها الفنانة.. والأخيرة ترفع دعوى خُلع

الأربعاء، 28-04-2021
09:34 ص
محمد فضل
حالة من الغضب العارم انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تردد أنباء شبه مؤكدة عن ارتباط الفنانة المهرة البحرينية
، بزوج صديقتها
الفنانة اليمنية بلقيس فتحي
، وهو ما دفع الأخيرة إلى رفع دعوى خلع ضد زوجها.
وشن النشطاء هجومًا على "المهرة" متهمين إياه بالتسبب في إفساد حياة الفنانة بلقيس، وهو ما دفعها للخروج والرد، على الهجوم عليها.
ونشر رواد مواقع التواصل ،صورًا من خطبة الفنانة المهرة البحرينية
، وهي مع خطيبها الذي لم تكشف عن هويته بعد، متوقعين أنها تمت خطبتها إلى رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف، وأن هذا هو السبب دفع الفنانة بلقيس لرفع قضية الخلع.
وخرجت المهرة البحرينية
،عن صمتها ، مؤكدة بأنها وبلقيس أحباء، معقبة :” بلقيس أختي والبيوت أسرار ومن سعى لخرابها أخرج أسرارها”.
و رفضت البحرينية التدخل في حياتها الشخصية، موضحة،أن لها الحق أن تتزوج من تريد، معقبة : “مالي دخل بغيري، طول عمري أمشي جنب الحيط، أنا بتكلم عن نفسي وبيتي سري”.