خروج قطار ركاب عن القضبان فى قنا دون إصابات

الجمعة، 25-12-2020
10:53 ص
المصريون
شهدت محافظة قنا
، صباح اليوم ، عطلًا في حركة القطارات نتيجة خروج قطار ركاب
157 الأقصر الإسكندرية، عن القضبان
، قبل دخول محطة قفط
جنوب المحافظة.
كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا
، قد تلقى إخطارًا يفيد خروج عربة قطار عن القضبان
، قبل دخول محطة قفط
جنوب قنا
، متجه إلى الإسكندرية دون وقوع إصابات.
من جانبه أكد محمد موسي، رئيس مدينة قفط
، في تصريحات صحفية أن حركة القطارات توقفت نتيجة خروج عربتي قطار خلف الجرار عن القضبان
قبل دخول محطة قفط
للقطار 157 ركاب المتجه إلي الإسكندرية، وتوفير 83 سيارة ركاب لنقلهم إلي المحافظات والمناطق الأخرى، وجارى التعامل مع العربين عن طريق الونش، تم تحرير محضر بالواقعة ولم يسفر الحادث عن أى إصابات حسب "اليوم السابع".