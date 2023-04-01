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خبير مياه: الملء الرابع يساوي الثلاث مرات الأولى

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سد النهضة
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السبت، 01-04-2023 02:39 م نسمه عبد الوهاب
التقطت الأقمار الصناعية التابعة للوكالة الدولية للفضاء، عددًا من الصور التي توضح حجم انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة بشكل بطيء وتوقف التوربينات عن العمل بشكل مؤقت.

وقال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت استمرار الانخفاض في منسوب بحيرة سد النهضة وابتعادها عن سد السرج ببطئ، كما تظهر عدم تشغيل التوربين ربما بالصدفة أثناء مرور القمر الصناعي أعلى سد النهضة، حيث إنهما يعملان ساعات قليلة يوميًا.

وأضاف شراقي،أن كل ما سيتم تخزينه خلال فترة الفيضان هي كميات كانت قادمة لدولتي مصر والسودان، لافتًا إلى أن القاهرة ملتزمة بالتفاوض والالتزام بالشرعية الدولية في موضوع سد النهضة خلال الـ 12 الماضيين.
وناشد الخبير الدولي، الاتحاد الأفريقي القيام بدوره في رعاية استئناف المفاوضات، موضحًا أن مجلس الأمن أوصى منذ عام ونصف العام باستئناف المفاوضات وحتى الآن لم يتم عقد جلسة واحدة.
ولفت شراقي إلى أن التخزين الرابع يختلف عن التخزين في المرات الثلاث الماضية، متوقعا أن يكون الملء الجديد بكميات أكبر، كما أنه من الممكن أن يعادل كل المرات في السنوات الثلاث الماضية (17 مليار متر مكعب).

وأشار شراقي: "أظهرت صور حقلية للسد خلال الأيام الماضية تبين ارتفاع الممر الأوسط بمقدار 5 إلى 6 أمتار ليصبح المستوى 605 أمتار، البعض يقول 508م، والجانبين حوالي 625م، وجاري العمل في الجانبين والممر الأوسط"، مضيفًا: "بوابة التصريف الشرقية مفتوحة وهي المنفذ الوحيد الآن لمرور المياه ولكنها تمرر فقط حوالي 20 مليون م3/يوم وليس بكامل طاقتها 50 مليون م3/يوم، نتيجة التحكم في بوابة التصريف، حيث إنها مياه تمر دون فائدة لإثيوبيا ولكنها تصبر السودان على اعتبار أن النيل الأزرق به مياه، المياه التي تمر الآن تأتي إلى السودان ومصر و تخصم من إيراد الموسم المقبل قبل بدء التخزين الرابع".

 

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