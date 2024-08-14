خالد الجندي يهاجم الراقصة لوسي لهذا السبب





هاجم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التصريحات التي أدلت بها الراقصة لوسى، بشأن الرقص، مشيراً إلى أنها تتعارض مع قيم الدين الإسلامي

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "حديث كان مع راقصة، وأنا طبعًا ما يهمنيش الحديث الذي دار مع الراقصة، أين ذهب وأين جاء، وما قالت أو ذكرياتها أو خلافه.. إنما الذي يلفت نظري هو عندما سألها المذيع: "ألا تظنين أن ما يسمى بالرقص مخالف للدين أو للأخلاق؟، والمفاجأة أنها قالت له: "إن هذا أمر كتبه الله"، الرقص المجون كتبه الله عليك كيف تنسب هذا لله، فلا بد من تصحيح الأمر، لأن الأمر يتعلق بتأثيره على الشباب والشابات، فقد يعتقدون أن هذه مسألة قدرية، وكلمة "كتبه الله عليك" تعني أن الله كتب عليك ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الله أجبرك على أن تتلوى المرأة أمام الأجانب، هذا ليس مما كتبه الله، والله عز وجل يريد بك خيرًا".

وتابع: "لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن تنسبي إلى الله ما وسوس به شيطانك إليك، هذا عار، هذا الكلام يثير الناس ويثير غرائزهم، العري أمام الناس ليس من كتب الله عليك، بل كتب الله عليك الستر، رفع الستر يجعل الإنسان يفضح نفسه، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: "فبدت لهما سواتهما وتفق يخصفان عليهما من ورق الجنة"، كدليل معصية وابتعاد عن طاعة الله عز وجل".

واستكمل: "لا يوجد في الإسلام شيء اسمه الرقص والمجون والتعري أمام الناس، لابد أن يقف الناس موقفًا محددًا وواضحًا تجاه هذه الظاهرة، لا يوجد شيء اسمه "كتبه الله عليك"، ربنا لا يريدنا أن نكون هكذا، الكلام الذي يُقال لا يمت للدين بصلة، ستحاسب بين يدي الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "العينان تزنيان وزناهما النظر." هذه وسيلة لنشر الفاحشة والفسق. هذه مسائل سنحاسب عليها بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لا تنسبوا إلى الله أخطاءكم، واستغفروا ربكم، واسترو على أنفسكم".



