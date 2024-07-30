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خالد الجندي: الموسيقى حلال بأدلة الكتاب والسنة

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خالد الجندي: الموسيقى حلال بأدلة الكتاب والسنة

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الثلاثاء، 30-07-2024 10:26 ص

 

أوضح الداعية الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رأيه في حكم الموسيقى، مؤكدًا أن هناك خلافًا بين العلماء حولها.

 وأشار الجندي إلى أن البعض يعتبرها حرامًا وكبيرة من الكبائر، فيما يجيزها آخرون.

وأكد أنه من بين الذين يجيزون الموسيقى، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وأن القضية قد تم تناولها بشكل موسع بين العلماء.

وقال إن هناك رأيين: رأي يمنع ورأي يجيز، والأولى هو الإجازة نظراً لقوة الأدلة التي استند إليها المجيزون.

 وأضاف أن كل شيء في الدنيا له موسيقى، بما في ذلك جرس الباب وكلاكس السيارة ورنة التليفون، وجهاز المونيتور لرسم القلب.

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