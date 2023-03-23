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أكبر منبر ونجفة.. سجد مصر الكبير يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية(فيديو)

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الرئيس السيسي
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Teads
الخميس، 23-03-2023 09:19 ص

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشرح المفصل بخصوص مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان من ضمن الشرح الذي استمع إليه الرئيس هو حصول مسجد مصر الكبير على 3 شهادات دولية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والأول في وجود أكبر منبر في العالم بارتفاع 16 مترا، مصنوع يدويا من أجود أنواع الخشب.

 

وحصدت النجفة الرئيسية لـ مسجد مصر الكبير على شهادتين دوليتين من موسوعة جينيس للأرقام المصرية، بكونها أثقل نجفة بالعالم بوزن 50 طن، وأكبر نجفة بقطر 22 متر وعلى 4 أدوار.

 

ويضم المركز الثقافي الإسلامي أكبر مسجد في أفريقيا ويحمل إسم “مسجد مصر” ويسع 130 ألف مصلي، ويضم مكتبة كبيرة جدا بها عدد كبير من الكتب تحتوي على تعاليم الدين الإسلامي والتفسيرات للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأيضا تفسيرها، وكتب الأئمة وغيرها من الكتب الإسلامية،

 

ويعد هذا المركز فخر للإسلام والمسلمين أمام العالم بأكمله، ومازال السعي وراء تطوير هذا المركز أكثر من ذلك في المستقبل القريب.

 

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