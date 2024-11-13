تفاصيل حبس طبيبة النساء والتوليد 4 أيام على ذمة التحقيق

قرر المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، حبس الطبيبة وسام شعيب، إخصائية التوليد والنساء بمستشفى كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان فريق الدفاع عن الطبيبة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار"، قد أعلن انتهاء النيابة العامة من التحقيقات معها، بعد ضبطها لنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية علي " فيس بوك" حول إنجاب الأطفال عن طريق العلاقات غير الشرعية.

وأعلن فريق هيئة الدفاع، الإتهامات التي تواجهها الطبيبة وسام شعيب، تشمل تكدير الأمن والسلم العام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة من بين أطياف الشعب المصري واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تسير جموع الشعب وتسبب فى تكدير السلم العام والفاظ سيئة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ألقت القبض على الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار، وذلك عقب تداول فيديوهات بثتها الطبيبة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، تحدثت في هذه الفيديوهات عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات، موضحة أنها تهدف إلى توعية الفتيات من خلال مشاركة الحالات التي تواجهها يومياً في عملها.

كما روت الطبيبة في أحد الفيديوهات عن حالة لطفلة قاصر تبلغ من العمر 14 عاماً، كانت حاملاً في الشهر الثامن، حيث كانت أسرتها ترغب في إجهاضها بسبب حملها نتيجة علاقة غير شرعية، كما كشفت عن حالة أخرى لسيدة قررت الزواج عرفياً من شاب يصغرها بحوالي 15 عاماً لتسجيل جنينها باسمه، لكن اتضح أن الجنين ناتج عن علاقة غير شرعية مع رجل آخر.

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تلقيها شكاوى ضد الطبيبة تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن تشهيراً بالمرضى واستخدام ألفاظ غير لائقة، مما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة، أنها أحالت هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية قد تسيء إلى المرضى والمهنة على حد سواء، كما أكدت النقابة أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها.