حملة لمنع محمد رمضان من دخول المغرب.. تعرف على السبب

الأحد، 07-11-2021
01:10 م
أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب،
عن رفضهم لحفل
الفنان
محمد رمضان
، المقرر في ديسمبر المقبل، على خلفية أزمته الأخيرة مع المطرب المغربي
سعد لمجرد.
وأثار إعلان محمد رمضان
، الجدل، حيث أعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن
عدم رغبتهم باستقبال رمضان في بلادهم، وتوحدوا بـ"هاشتاج": لا نريد محمد
رمضان في المغرب"، للتعبير عن غضبهم.
وقال أحدهم معلقا: "كما تدين تدان....تحية بكل المغاربة لي عندهم
النفس على بلادهم..لا نريد محمد رمضان
في المغرب".
في حين قال حساب آخر: "لا نريد محمد رمضان
في المغرب..لا نريد كل من
لا يحترم الفنانين المغاربة..محمد رمضان
..أنت غير مرغوب بك في المغرب كفنان".
وكان محمد رمضان
قد أعلن في مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد حفل
ه الثاني
في المغرب،
ونشر مقطع فيديو من حفل
ه الأول هناك وعلق عليه وكتب: "تم الاتفاق
أمس على ثاني حفل
اتي في مراكش ديسمبر القادم.. الحفل
ة الأولى حضرها 450 ألف وثقة
في الله القادمة مليونية".
تجدر الإشارة إلى أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر
كانوا قد نشروا "هاشتاج" مماثلا
في "تويتر"، طالبوا عبره بعدم استضافة المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر،
وذلك بسبب الاتهامات التي طالته في "قضايا اغتصاب"، ما دفع الشركة
المنظمة لحفل
سعد لمجرد في مصر حينها إلى حذف إعلاناتها في مواقع التواصل
الاجتماعي، كما ألغت شركة توزيع التذاكر علامة الشراء من موقعها الإلكتروني.