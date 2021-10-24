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بعد أول عملية زراعة كلى من خنزير لمريض.. الإفتاء ترد

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عملية جراحية
Native
الأحد، 24-10-2021 09:46 ص

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التداوي ببعض أجزاء الخنزير متناول في الشق الإسلامي الخاص بالتداوي بالمحرمات، مضيفًا أن الفقهاء وضعوا شرطين لجواز الأمر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية "DMC"، أن الضابط الأول أن يكون النقل لهذا الجزء من الخنزير مفيد للشخص بشهادة الأطباء والخبراء، موضحًا أن الثاني عدم وجود دواء آخر يسد الاحتياج والضرورة.
واستشهد بقوله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ"، متابعًا: "إذا كانت هناك حاجة وضرورة للتداوي بتلك الأجزاء فالأمر جائز إلا في حالة وجود بديل آخر أو عدم استدعاء الحالة للأمر".
وذكر أن دار الإفتاء أصدرت فتوى عام 1997 عن حالة شبيهة خاصة باستخدام الأنسولين المستخلص من غدة البنكرياس للخنزير لمرضى السكر، لأنها شديدة الشبه بالمادة التي يفرزها البنكرياس البشري، موضحًا أن الإجابة كانت بالقاعدة المذكورة من التداوي بالمحرم.
 

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