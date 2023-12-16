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حقيقة زيادة المعاشات 1280 جنيها في يناير 2024

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السبت، 16-12-2023 05:39 ص نسمه عبد الوهاب
زيادة  المعاشات 2024 وتطبيق الحد الأدني لها، للمحالين للمعاش بدءا من شهر يناير 2024، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة له.
وتأتي زيادة المعاشات 2024 بعد زيادة الاشتراك التأميني للحدين الأقصى والأدني، وهو الموعد المقرر لزيادته في يناير من كل عام، وفقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واللائحة التنفيذية له.

وبحسب القانون من المقرر أن يرتفع الحد الادنى للمعاشات الذي يصل حاليا إلى 1105 للحد، ويصل الحد الأقصى إلى 8720، وذلك عقب رفع الاشتراك التأميني بنسبة 15% وفقا للقانون الذي ألزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بزيادة 15% لمدة 7 سنوات من إصدار القانون، ثم بعد ذلك تحدد هي النسبة أو القيمة الخاصة بالاشتراك التأميني السنوي.
وبناء عليه ينتظر أصحاب المعاشات رفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الحديم الأدنى والأقصى عقب رفع الاشتراك التأميني يناير المقبل 2024.

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