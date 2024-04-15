الإثنين، 15-04-2024
01:04 م
أثارت واقعة رفض خالد مرتجي
أمين الصندوق في النادي الأهلي مصافحة مريم مصطفى لاعبة فريق الطائرة بنادي الزمالك، خلال مراسم تسليم الميداليات عقب نهائي بطولة كأس مصر حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وتعليقات متباينة حول ردة فعل خالد مرتجي
مع اللاعبة.
حقيقة زواج خالد مرتجي
من سما المصري
يأتي هذا بعدما دخلت اللاعبة الفترة الماضية في خلافات مع مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم الراحل العامري فاروق، فبعد أن جددت اللاعبة التعاقد مع الأهلي لمدة 4 سنوات، طعنت اللاعبة بالتزوير من أجل الانتقال إلى نادي الزمالك.
حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر طريقة تناولها للواقعة أنها مجرد لجان إلكترونية، فبدلًا من التركيز على الواقعة وتفاصيلها وأسبابها لجأت للطعن في خالد مرتجي
وتجديد شائعة كانت قد انتشرت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية حول زواجه من الراقصة سما المصري
.
وتصدر اسم سما المصري
موقع تويتر خلال الساعات الماضية بعدما قامت مجموعات من الحسابات واللجان الإلكترونية بالترويج لتلك الشائعة من جديد، والتي ليس لها أي أساس من الصحة فلا يوجد أي علاقة بين سما المصري
ومرتجي ولا يتعدى الأمر كونه مجرد شائعة يتم ترديدها بين فترة وأخرى.
وسبق وأن نفت سما المصري
تلك الشائعة في مداخلة هاتفية في أحد البرامج قبل خمسة سنوات، مؤكدة أن الأمر ليس له أساس من الصحة.
وأضافت: تلقيت رسالة على هاتفى، تقول إني هتزوج من خالد مرتجى المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، وإحدى الفنانات هي التي روجت الخبر، مع إنى معرفهاش، واللي غاويين شهرة كتير".
الأزمة الأخيرة بين خالد مرتجي
ولاعبة الزمالك مريم مصطفى والتي دخلت ووالدتها في أزمة مع مجلس إدارة الأهلي طوال الفترة الماضية ووصل الأمر إلى اتخاذ إجراءات قانونية من جانب كل طرف، كانت السبب وراء إعادة نشر تلك الشائعة مرة أخرى.
وبين فترة وأخرى تنشر لجان إلكترونية تلك الشائعة والتي لا تحتاج إلى أي توضيح من أي طرف حتى يتضح أنها ليس لها أي أساس من الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة.