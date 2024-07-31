حساب مجاناً لكل مواطن.. بشرى من البنك المركزي لجميع المصريين غداً





تبدأ البنوك من يوم غد الخميس فتح حسابات توفير مجانا من غير احتساب مصروفات إدارية، ودون حد أدنى لرصيد الحساب للعملاء الجدد بمناسبة اليوم العالمي للشباب ضمن فعاليات البنك المركزي للشمول المالي أي إتاحة حساب مصرفي لكل مواطن.

وتستمر البنوك في فتح الحسابات دون قيود وبصورة الرقم القومي فقط حتى 15 أغسطس المقبل، مع إتاحة إصدار بطاقة خصم مباشر "دبت" مرتبطة بحساب العميل، وكارت مسبق الدفع "ميزة" مجانا.

كما تتيح البنوك خلال هذه الفعاليات للعملاء الجدد الاشتراك في خدمات مالية رقمية مجانا هي خدمة الإنترنت والموبايل البنكي للتعامل على الحسابات "أون لاين" دون الحاجة للذهاب للفروع، بهدف تحفيز الجمهور على التعامل على الخدمات إلكترونيا.

وحدد البنك المركزي أمام البنوك المشاركة في 6 فعاليات للشمول المالي في كل عام هي اليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، ويوم الادخار في يونيو، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، ويوم الفلاح في سبتمبر، ويوم ذوي الهمم في ديسمبر.

وأدت مبادرات البنك المركزي إلى وجود تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر حيث وصلت نسبة الشمول المالي إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 % في ديسمبر 2022 بمعدل نمو 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023، وفق تقرير صادر للبنك المركزي في وقت سابق.

وقد بلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون.

ووجه البنك المركزي البنوك الترويج لفتح حسابات التوفير وتحفيز العملاء على الاشتراك في الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات خلال فعاليات الشمول المالي، بهدف ضم غير المتعاملين داخل القطاع المصرفي.

وتتنوع حسابات التوفير في البنوك بين حسابات عادية تخاطب العملاء العاديين كافة وأخرى متخصصة للشباب وذوي الهمم، والمرأة، وأصحاب المهن الحرة، بجانب حساب جارٍ يستطيع العميل من خلاله التعامل على قروض وإصدار دفتر شيكات.