الجمعة، 23-02-2024
01:18 م
نسمه عبد الوهاب
حذف أغنية كدابة من يوتيوب
وقد رد الملحن والموزع إسلام رفعت يوم السبت على اتهامات المنتج والموزع محمد شفيق حول اقتباس الأول مذهب أغنية "كذابة"، من أغنية قدمها مؤخرا مطرب صاعد يدعى محمود عز من إنتاج شفيق.
نشر إسلام رفعت فيديوهات يثبت بها أنه هو صاحب اللحن الأصلي لأغنية "كدابة" التي قدمها حسام حبيب
مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم سرقة موسيقاه، وكتب عبر حسابه بموقع Facebook: "انا مكنتش هرد .. بس مضطر ارد لان اللي بيحصل دة قلة ادب و تطاول، لسه جايلي تليفون دلوقت من صديق ليا بيقول اني في حد كاتب بوست اني واخد لحن اغنية حسام حبيب
من اغنية لمغني انا اعرفه معرفة شخصية و اشتغلت معاه بالفعل و علاقتي بيه أنه مغني، وأنا ملحن وموزع يعني واضح مين اللي بيسمع من التاني".
وتابع: أولا مستحيل مستحيل مستحيل انا اللي بقول انه يكون توارد افكار او خواطر او نغمات، أنا مسروق بالمللي وبالهارموني حتى، هو برافو عليه محاولة حلوة منه انه ينط علي بروباجندا حسام حبيب
و يحاول نجيب سيرتة و يمكن تصيب معاه .. بس انا هخليها تصيب معاه انه يتشهر بأنه غير امين و معندوش ضمير نهائي.
وأضاف: كل الناس عارفيني كويس وعارفين شخصيتي اني عمري ما اعمل حاجه "بالخسة دي" او بالسذاجة دي!! اني اخد حاجه إبداعية في اكتر حاجه بحبها و هي الموسيقي من حد او اقتبس جملة من هنا أو من هنا والحمدلله أعمالي كلها بتتكلم عني، الأغنية دي الشاعر عمرو المصري بعتلي كلامها من شهر مايو ٢٠٢٣ اللي فات تقريبا و انا لحنت الكلام وعملت شكل ليها وبعتناها لاكتر من مطرب من ضمنهم حسام و بالفعل كانت من نصيبة و الأغنية جاهزة من فترة كبيرة جدا و لكن حسام اللي كان بيأخر.. و مرفق في البوست فيديو انا مصورة بأيدي من الكمبيوتر بتاعي متوثق فية تاريخ الأغنية و صوتي في الديمو.