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مفاجأة وراء عودة شيرين لـ حسام حبيب

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شيرين وحسام
الإثنين، 12-02-2024 01:36 م


نتشرت أنباء عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للفنان حسام حبيب مرة أخرى، بعد طلاقهما الأخير، وأكد الناقد الفني خالد الصواف في تصريحات صحفية، أن شيرين عادت بالفعل للمطرب حسام حبيب وحاليا يعيش الزوجان معا في فيلا بالتجمع الخامس.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي أعلنت فيها المطربة شيرين عبد الوهاب انفصالها عن المطرب حسام حبيب، قبل عودتها له مرة أخرى، لأول مرة في شهر نوفمبر عام 2021، وأكدت الخبر في شهر ديسمبر من خلال بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي يوليو 2022 أعلنت شيرين بعد حلاقة شعرها في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي وجود خلاف بينها وبين حسام حبيب قبل أن يعود لها مرة أخرى.
وكشفت رضوى سعيد استشاري الطب النفسي التفسير النفسي لعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب بعد كل انفصال، وقالت إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تنجذب للعودة إلى العلاقات "التوكسيك" مرة أخرى.
استشاري نفسي: شيرين تعرض نفسها للأذى
وتابعت استشاري الطب النفسي أنه رغم كونها فنانة عظيمة لا ينقصها أي شيء، فإنها تعرض نفسها للأذى، مشيرةً إلى أنه من ضمن الأسباب التي تجعل شيرين تعود لحسام حبيب هو احتياجها الشديد له، بالإضافة إلى إنه استطاع السيطرة عليها.
وأضافت أن هذا الوضع غير الصحي يتسبب للفنانة شيرين في الكثير من الأضرار النفسية والمهنية، موجهةً نصيحةً للبنات اللاتي تقعن في فخ العلاقات التوكسيك بطلب المساعدة من أخصائي نفسي للعلاج.
وتمنت أن تصبح شيرين أقوى وأفضل، موجهةً النداء للمحيطين بها على مساعدتها والوقوف إلى جانبها.

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