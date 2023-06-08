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جمال شعبان يكشف عن فاكهة صيفية تمنع من الإصابة بالجلطات

الدكتور-جمال-شعبان
جمال شعبان
الخميس، 08-06-2023 09:39 ص

 

يعد البطيخ من الفواكه الصيفية المفضلة عند العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية.

 

ويمثل البطيخ أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.

 

وأضاف شعبان أن البطيخ يلعب دورًا كبيرًا في الحد من الإصابة بالجلطات، التي يزداد خطر تكوينها في الشرايين أثناء الموجات الحارة بفصل الصيف.

 

وأوضح العميد الأسبق لمعهد القلب أن سر الحماية التي يوفرها البطيخ ضد الجلطات الدموية ترجع إلى غناه بالماء والبوتاسيوم ومادة الفلافونويد المضادة للأكسدة والليكوبين، فضلًا عن مادة السيتروللين الموسعة للشرايين.

 

وفي دراستين منشورتين بمجلة "Nutrients"، وجد الباحثون أن البطيخ يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الأوعية الدموية.

 

ولاحظ الباحثون في الدراسة الأولى أن الأطفال والبالغين المعتادين على تناول البطيخ يحصلون على الألياف والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ بنسبة تتجاوز 5%.

 

علاوة على ذلك، تبين للفريق البحثي أن الليكوبين الموجود في البطيخ ساهم في حماية المشاركين في الدراسة من الإصابة بمرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.

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