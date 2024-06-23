الجمعة 28 يونيو 2024
توقيت مصر 11:32 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سبب ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ في البنوك وهذا سعره اليوم

تحذير خطير من أكل هذا الجزء في الدجاجة.. تسبب السرطان

ميدو يفتح النار على سيد عبدالحفيظ: "وريني نفسك جامد ولا لأ"

إصابة محمد شبانة بوعكة صحية على الهواء ونقله إلى المستشفى

مقتل قائد وحدة قناصة بجيش الاحتلال وإصابة 16 أخرين في كمين "جنين"

فيديو صادم.. شاب يُلقي طفلة في مصرف بالبحيرة وكاميرا مراقبة تضبطه

ضجة بعد فيديو لعمرو كمال وحسن شاكوش مع راقصة في "قصر البارون"

" تطلعوا في خشبة واحدة ".. سيدة تعيش في المقابر بعد وفاة أبنائها الأربعة بسبب دعوة

شاهد لحظة اعتقال قائد الجيش في بوليفيا أثناء لقاء على الهواء

محام يتخلص من حياته في المحكمة بعد صدور حكم بحبسه بالدقهلية

جريمة بشعة.. طفل يـ.ـذبـ.ـح جارته في أيام العيد

الاسكندرية جريمة
ا
الأحد، 23-06-2024 10:49 ص

أقدم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، على قتل طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، في أحد أيام العيد في إحدى مدن محافظة الإسكندرية.

 

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية، فقد أقدم الطفل على ذبح جارته الطفلة آية شعوط بالسكين، أثناء دفاعها عن شقيقها .

بدأت الواقعة باعتداء طفل على عدد من الأطفال في الشارع، وكان من بينهم عمر، وأثناء تدخل آية لإنقاذ شقيقها، ضربها مازن بسكين في منطقة البطن، ثم ذبحها من رقبتها، ما أدى لوفاتها على الفور، بحسب العربية نت.

ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني، ووضعته في الأحداث لحين الانتهاء من التحقيقات بالواقعة، في حين طالب عم الطفلة بالقصاص من الجاني لأنه قام بإنهاء حياة ابنة شقيقه، مطالباً بعدم الرأفة معه وسرعة محاكمته.

إقرأ ايضا

2021_5_2_1_16_57_732

إصابة محمد شبانة بوعكة صحية على الهواء ونقله إلى المستشفى

2024_6_27_11_12_13_112

مقتل قائد وحدة قناصة بجيش الاحتلال وإصابة 16 أخرين في كمين "جنين"

1719386597a36fc910-8d03-48a9-9798-7ac33717b547_16x9_1200x676

فيديو صادم.. شاب يُلقي طفلة في مصرف بالبحيرة وكاميرا مراقبة تضبطه

أخبار متعلقة

يقتل شقيقه

"خيراً تعمل..".. ينهي حياة شقيقه في مدينة نصر لسبب صادم

Capture

يمارس معهن الجنس بعد قتلهن.. التفاصيل الكاملة لجريمة "سفاح التجمع"(فيديو)