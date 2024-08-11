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جردوه من ملابسه.. لص يهرب من قطار سوهاج بعد سرقة حافظة نقود

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الأحد، 11-08-2024 10:39 ص

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لواقعة سرقة داخل أحد القطارات بمحافظة سوهاج، حيث قام لص بسرقة حافظة نقود من أحد الركاب، وحاول أن يفر من نافذة القطار.

وأظهر الفيديو تدخل الركاب الذين أمسكوا به داخل القطار، وقاموا  بضربه، ونصف جسده عالق بالنافذة، وجردوه من الجزء العلوي من ملابسه.

وتمكن السارق من الهروب من نافذة القطار بعد تلقيه عدة لكمات من الركاب، وحاول آخرون بالمحطة الإمساك به بعد نزوله من النافذة.

وأفادت بعض الأخبار أن قوات الأمن في محطة سوهاج تمكنت من القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.


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