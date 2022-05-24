«جدري القرود» يصل الدول العربية.. دولتان تعلنان إصابات

الثلاثاء، 24-05-2022
08:42 ص
وصل مرض "جدري القرود
" إلى دولتين عربيتين،
حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري
"القرود".
وأوضحت الوزارة أن هذه الحالات المشتبه بها في صحة جيدة،
وتحت الرعاية الصحية والمراقبة، وقد خضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج.
ومن جانبه، قال البروفيسور شكيب عبد الفتاح المتخصص في
علم الفيروسات:" ينبغي خضوع أي حالة تم الاشتباه بفيروس "جدري
القرود" للعزل كإجراء وقائي واحترازي"، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".
وأبان عبد الفتاح، أن المغرب قد تهيأ للتعامل مع الحالات
المحتمل إصابتها بفيروس جدري القرود
، وجرى في هذا الصدد إطلاق تدابير وأنظمة
لليقظة والتكفل بالحالات ووضعها تحت الرعاية والمراقبة.
وفي نفس السياق أعلنت وزارة الصحة اللبنان
ية الاشتباه في
إصابة طبيب بجدري القرود
، بالإضافة إلى حالة أخرى، مشيرة إلى أنه جاري أخذ العينات
وإرسالها للتحاليل في فرنسا، حيث لا توجد لديهم إمكانية لتحليل عينات جدري القرود
.