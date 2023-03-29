جثة هامدة.. ماذا حدث بين المُسن وأخصائية العلاج الطبيعي داخل شقته بعين شمس؟





تباشر النيابة المختصة، التحقيقات في مقتل مسن بمنطقة عين شمس على يد أخصائية علاج طبيعي.

وألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على سيدة تعمل أخصائية علاج طبيعي متهمة بقتل مسن بعد سرقته في منطقة عين شمس.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم عين شمس بورود بلاغًا من الأهالى بوفاة مُسن في العقد السادس من عمره داخل شقته في عين شمس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وبإجراء التحريات تبين إصابة المجنى عليه بضربات على الرأس بعد تعدي سيدة تعمل أخصائية علاج طبيعي عليه أثناء إجراء جلسة له وسرقت أموال من داخل شقته.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق.