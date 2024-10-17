نهاية مأساوية.. وفاة مطرب شهير عن عمر 31 عاماً





كشفت تقارير صحفية عالمية، عن وفاة المطرب العالمي ليام باين -عضو فريق وان دايريكشن- مساء أمس الأربعاء 16 أكتوبر عن عمر يناهز الـ 31 عاما.

وكشفت التقارير أن ليام باين، كان متواجدا في الأرجنتين برفقة صديقته كيت كاسيدي، وأكدت الشرطة الأرجنتينية، أنه تم العثور على جثة ليام باين مغني فريق وان دايركشن السابق خارج فندق في مدينة بوينس آيرس بعد سقوطه من شرفة غرفته في الطابق الثالث.

تحقيقات الشرطة

وقالت شرطة العاصمة الأرجنتينية في بيان إنها توجهت إلى الفندق في حي باليرمو في العاصمة بعدما تم إخطارها بوجود جثة لشخص خارج الفندق، وتم التأكد من أنه البريطاني ليام باين.

وقال مدير الفندق إنه سمع ضوضاء عالية في الجزء الخلفي من الفندق، وعندما وصلت الشرطة وجدت أن رجلاً سقط من شرفة غرفته، بحسب البيان.

وأكد التقارير أنه لم يتم الكشف حتى الآن أن وفاة المغني البريطاني ليام باين -البالغ من العمر 31 عامًا- كانت متعمدة «قتل» أم انتحار أم اختلال توازن.

شهود عيان

وبحسب موقع TMZ، قال شهود عيان إن حادث وفاة ليام باين، جاء بعد الساعة الخامسة مساء الأربعاء 16 أكتوبر، وأن ليام كان يتصرف بشكل غريب في بهو الفندق، قبل الحادث، فقد حطم اللاب توب الخاص به، وكان لا بد من حمله إلى غرفته.



