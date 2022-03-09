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تهز دولة خليجية.. فتاتان تقتلان والدتهما وتفصلان رأسها عن جسدها

فتاتان-تقتلان-شقيقهما-طعناً-في-العقبة..-والسبب-711nem9n9nynp0muq611tl42vq3fuy73rq7s52j9jb2
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Teads
الأربعاء، 09-03-2022 06:18 م
أفادت وسائل إعلام كويتية أن فتاةين قتلتا أمهما طعنا ونحرا في منطقة الدوحة لخلافات بينهما، وفصلتا الرأس عن الجسد.
ووفقا لصحيفة الراي الكويتية فقد ضبطت الفتاةان في البيت نفسه، كما عثرت الأدلة الجنائية على السكين التي استخدمت أداة للجريمة. كما تعمل النيابة والطب الشرعي على معاينة مسرح الجريمة.
من جهتها قالت صحيفة القبس الكويتية إن أجهزة الأمن تتعامل حالياً مع بلاغ ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع جريمة قتل بشعة حيث أقدمت فتاة على قتل والدتها طعناً بآلة حادة. وقال مصدر أمني: «إنه وفور ورود البلاغ توجه رجال المباحث والأمن العام والنجدة إلى الموقع لكشف أسباب وملابسات الجريمة».
 

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فتاتان كويتيتان قتلتا أمهما وفصلتا رأسها عن جسدها تكشفان دوافعهما

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