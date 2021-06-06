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تهز الصعيد.. يذبح والديه وشقيقته وطفليها أثناء نومهم

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الأحد، 06-06-2021 10:51 ص

أقدم عامل على قتل والده ووالدته وطفلي شقيقته، إذ قام بذبحهم جميعا بساطور أثناء نومهم داخل المنزل، وأصاب شقيقته بجروح خطيرة، بسبب تعاطيه المخدرات في محافظة سوهاج.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم – وهو عامل يبلغ من العمر 27 عاما – بقتل والده ”70 سنة“، ووالدته ”65 سنة“، وطفلي شقيقته إنجي ”5 سنوات“، ومينا ”6 شهور“، كما أصاب شقيقته مارينا ”25 سنة“ بجروح خطيرة ومتفرقة، وجرى نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى سوهاج الجامعي.
وتبين قيام المتهم بذبح الضحايا بساطور وعدم هروبه حيث ظل متواجدا في مسرح الجريمة حتى تم القبض عليه.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم يتعاطى مخدرات، وهو ما جعله غير متزن في أفعاله وسلوكه.
 وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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