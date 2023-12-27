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تهز السعودية.. سائق مصري يتحرش بطالبة داخل سيارة.. وبيان رسمي

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تحرش السائق
الأربعاء، 27-12-2023 11:04 ص
وثقت طالبة سعودية تحرش سائق نقل طالبات مصري، بها داخل الحافلة.
وأظهر الفيديو، السائق يضع يده على الكرسي الموجود خلفه، وسمع صوته يقول للطالبة"تعالي هنا"، فيما ردت الأخيرة: " أبو أحمد مابي".
وأشعل الفيديو موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين الشرطة بالقبض عليه.
وبعد ساعات، أصدرت شرطة منطقة الرياض بيانًا بالقبض على وافد من الجنسية المصرية ، ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة .
وأضافت : جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.


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