تهز السعودية.. سائق مصري يتحرش بطالبة داخل سيارة.. وبيان رسمي

الأربعاء، 27-12-2023
11:04 ص
وثقت طالبة سعودية تحرش
سائق نقل طالبات مصري، بها داخل الحافلة.
وأظهر الفيديو، السائق يضع يده على الكرسي الموجود خلفه، وسمع صوته يقول للطالبة"تعالي هنا"، فيما ردت الأخيرة: " أبو أحمد مابي".
وأشعل الفيديو موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين الشرطة بالقبض عليه.
وبعد ساعات، أصدرت شرطة منطقة الرياض بيانًا بالقبض على وافد من الجنسية المصرية ، ظهر في محتوى مرئي يتحرش
بفتاة أثناء نقلها في مركبة .
وأضافت : جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.