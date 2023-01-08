تهز الدقهلية.. ذبح زوجته والتقط «سيلفي» معها وأرسله لأهلها لسبب صادم

الأحد، 08-01-2023
02:02 م
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية
في إلقاء القبض
على شخص، دفعته الخلافات الزوجية، إلى قتل زوجته، ربة منزل، بالشقة محل سكنهما بدائرة
مركز شرطة نبروه، عقب احتجازه كريماته الثلاث وتهديده بقتلهن.
وبالانتقال، تم العثور على جثة المجني عليها، وبها جرح ذبحي
في الرقبة، داخل الشقة محل سكنهما بدائرة المركز، وتبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى،
أغلقها من الداخل، ووقف في شرفتها وبصحبته كريماته الثلاث، سن 9،6،3 سنوات، حاملًا
سلاح أبيض، سكين، كان بحوزته مهددًا بقتلهن ومدعيًا تعديه على زوجته لخلافات زوجيه
بينهما.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليه، وضبطه، والسلاح
المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرير كريماته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشهدت قرية تيرة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية
، اليوم،
حادثًا مأساويًا، حيث أقدم زوج على ذبح زوجته، والتقط صورًا بجوار الجثة، سيلفي، عقب
ذبحها وأرسلها لأسرتها.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية
تيرة، بأن زوج أقدم على قتل زوجته ذبحًا بالقرية، والتقط صورًا بجوار الجثة، وأرسلها
لأسرتها، وعندما حاولوا الإمساك به هدد بذبح أولاده.