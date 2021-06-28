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تنفيذ الإعدام في 9 متهمين بينهم امرأة

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الإثنين، 28-06-2021 12:56 م
نفذت مصلحة السجون أمس الأحد، حكم الإعدام بحق 9 مدانين في قضايا جنائية، بينهم سيدة، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرهم، لدفنها.
وحسب مصادر لوسائل إعلام، فإن المنفذ بحقهم أحكام الإعدام مدانين في قضايا قتل وسرقة، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ أحكام الإعدام، جرى استخراج تصاريح دفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر، الذي يتبع سجن استئناف القاهرة.
وذكرت المصادر أن “أسر المنفذ بحقهم الإعدام، أخطروا من قبل السجون بأنه حال رفض أي أسرة استلام الجثة الخاصة بها، ستتولى الدولة دفنها على نفقتها”.
وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحضور قيادات سجن استئناف القاهرة، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وأحد المشايخ.
 

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