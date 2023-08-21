تناوبوا على اغتصابها.. 6 سائحين يهتكون عرض بريطانية بطريقة بشعة

الإثنين، 21-08-2023
01:50 م
أعلنت السلطات الإسبانية، عن القبض على ستة سائحين للاشتباه في قيامهم باغتصاب جماعي
لشابة بريطانية
كانت تقضي عطلة في منتجع ماغالوف الإسباني بجزيرة مايوركا.
احتجاز الرجال
وأفادت شرطة الحرس المدني الإسبانية، أن قاضيا في جزيرة لا بالما، أمر باحتجاز الرجال، وهم خمسة فرنسيين وواحد سويسري، حتى الانتهاء من التحقيقات.
حادث الاغتصاب
ووفق ضباط الشرطة، "هناك مقاطع فيديو لحادث الاغتصاب على هاتف واحد على الأقل من هواتف المشتبه بهم، كما تبين أن جميع الرجال تجاوزوا العشرين من العمر".
حفلات صاخبة
وأوضحوا أن الاعتداء وقع فجر الإثنين، في فندق بمنتجع ماغالوف الشهير بحفلاته الصاخبة والكحول الرخيص.
الحفلات الشعبية
وهاتف موظفو الفندق الشرطة بعد العثور على امرأة بريطانية
تبكي خارج الفندق في بلدة كالفيا، التي تعتبر وجهة الحفلات الشعبية للسياح الشباب، وتم القبض على المشتبه بهم بعد فترة وجيزة من تقديم الشابة وصفا لهم.
الاعتداء على الشابة
ووفق الفتاة فإنها عادت مع المشتبه بهم إلى الفندق الذي يقيمون به واعتدوا عليها لاحقا، وفي مقطع مصور للحادثة يظهر شبان في أوائل العشرينيات من أعمارهم وهم يعتدون على الشابة.
السراويل والقمصان
وعرضت وسائل إعلام إسبانية صورا لستة رجال مكبلي الأيدي يرتدون نفس السراويل والقمصان التي تم القبض عليهم فيها، حيث تمت مرافقتهم إلى المحكمة من قبل ضباط الشرطة لحضور جلسة الحبس الاحتياطي. وعلى الرغم من أن المشتبه بهم محتجزون في السجن.