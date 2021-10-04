تليجرام يسخر من «واتساب»: أعيش أفضل حياتي الآن

الإثنين، 04-10-2021
09:47 م
قدّم تطبيق "تليجرام
" للتواصل الفوري، تفسيرا وراء
الصعوبات التي واجهها المستخدمون في ولوج المنصة، وفي الوقت نفسه تهكّم على التطبيقات
التي أصابها "العطل العالمي".
وقال تليجرام
، على حسابه في تويتر: "بطء تطبيقنا راجع
إلى توافد عدد كبير من المستخدمين، الذين هاجروا من التطبيق الأخضر إلى الأزرق".
ويقصد "تليجرام
" بالتطبيق الأخضر "واتساب
".
وأضاف: "نحاول الحفاظ على كل شيء حتى نتمكن من الترحيب
بالجميع - ولكن بالتأكيد هناك الكثير منهم".
كما خصص "تليجرام
" عددا من تغريداته للتهكم على
التطبيقات المتضررة، حيث قدم حلا لمشكل واتساب
بالقول: "يمكنكم بسهولة إلغاء تثبيت
التطبيق"، مضيفا: "أعيش أفضل حياتي الآن".
وتضررت معظم التطبيقات الشهيرة من العطل، مثل فيسبوك وإنستجرام
وواتساب
، إلى جانب مواقع عالمية مثل جوجل
وأمازون، في حين صرح مسؤول بوزرة الدفاع
الأمريكية "البنتاجون" أنهم يحققون في وجود هجمات أمنية على المواقع
المعطلة.