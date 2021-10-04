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تليجرام يسخر من «واتساب»: أعيش أفضل حياتي الآن

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تليجرام
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الإثنين، 04-10-2021 09:47 م
قدّم تطبيق "تليجرام" للتواصل الفوري، تفسيرا وراء الصعوبات التي واجهها المستخدمون في ولوج المنصة، وفي الوقت نفسه تهكّم على التطبيقات التي أصابها "العطل العالمي".
وقال تليجرام، على حسابه في تويتر: "بطء تطبيقنا راجع إلى توافد عدد كبير من المستخدمين، الذين هاجروا من التطبيق الأخضر إلى الأزرق". ويقصد "تليجرام" بالتطبيق الأخضر "واتساب".
وأضاف: "نحاول الحفاظ على كل شيء حتى نتمكن من الترحيب بالجميع - ولكن بالتأكيد هناك الكثير منهم".
كما خصص "تليجرام" عددا من تغريداته للتهكم على التطبيقات المتضررة، حيث قدم حلا لمشكل واتساب بالقول: "يمكنكم بسهولة إلغاء تثبيت التطبيق"، مضيفا: "أعيش أفضل حياتي الآن".
وتضررت معظم التطبيقات الشهيرة من العطل، مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب، إلى جانب مواقع عالمية مثل جوجل وأمازون، في حين صرح مسؤول بوزرة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنهم يحققون في وجود هجمات أمنية على المواقع المعطلة.
 

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